Emeklilikte dilekçe sıkıntısı: E-Devlet'te görünen emekli maaşı 2025'te de düşecek

E-DEVLET’TE GÖRÜNEN EMEKLİ AYLIKLARI 2025’TE DÜŞECEK

Sigortalı çalışmakta olanlar uzun süredir e-Devlet’e girdiklerinde bugün emekli olsalar ne kadar aylık bağlanacağını görebiliyorlar. Çalıştıkları her ay emekli aylıklarının ne kadar arttığını takip edebiliyorlar. E-Devlet’te şu an görünmekte olan aylık, bu yılın ocak ayındaki yüzde 49,25 ve temmuz ayındaki yüzde 24,73 oranında zamma göre hesaplanmış bulunuyor. Altı aylık dönemlerdeki bu zamlar yıllık yüzde 86,16 artışa karşılık geliyor. Dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler sistemde şu an görünen emekli aylığını alacaklar.