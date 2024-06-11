Emeklinin bayram ikramiyesi hesaplara yatıyor: Kamu işçisinin ikramiye tarihleri de belli oldu
Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyeleri hesaplarına yatmaya başladı. Öte yandan kamu işçilerine yılın ikinci yarısında verilecek olan ikramiyenin (tediye) de tarihleri belli oldu. Peki kamu işçisine ödenen ikramiye minimum ne kadar olacak? İşte detaylar...
Milyonlarca emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara yatırılmaya başlandı.
3 BİN TL İKRAMİYE
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiye ödemesinin ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaşırken, 10-14 Haziran arasında arasında yapılacak ödemeler için "Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek" dedi.
Emekli ikramiyeleri 3 bin lira olarak hesaplara yatacak. Uygulamadan tüm emekliler faydalanacak.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık parası alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.