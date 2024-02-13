Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak, emekliye ek zam gelecek mi? İşte son durum... Emeklinin gündemi bayram ikramiyesi... Şu anda bayram başına 2 bin TL olarak uygulanan ikramiyenin artması artık kesin. "Bayram ikramiyesi ne kadar olacak sorusu" yanıt beklerken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Emekliye seyyanen zam ihtimali. Emekli maaşına yeni bir zam mı yapılacak? Kulislerde konuşulan zam miktarı ne kadar? İşte emekli ikramiyesi ve ek zamla ilgili son durum...

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına dair çeşitli kulisler gündemdeki yerini koruyor. Emekliler mevcut durumda bayram başına 2 bin TL olmak üzere toplamda 4 bin TL bayram ikramiyesi alıyor. Fakat emekli maaşlarına gelen yüzde 49,25’lik zammın ardından bayram ikramiyesinin de artırılması bekleniyor. 1 | 12

Bayram ikramiyelerinin artırılmasına yönelik beklenti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan gelen açıklamayla artmıştı. Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" şeklinde konuşmuştu. 2 | 12

SGK Uzmanı İsa Karakaş emekli maaşlarının açlık sınırının altında kaldığını belirtirken, Ankara’daki kaynaklarından aldığı yeni zam kulisini paylaştı. Karakaş,“Ekim Planı olarak adlandırdığı senaryoya ilişkin şunları söyledi: 3 | 12