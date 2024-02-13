Emeklinin bayram ikramiyesine zam: Yeni emekliler ve EYT'liler yararlanacak mı? Emeklinin 2024 zammının belli olmasının ardından gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Emeklilerin yılda iki kez aldığı ikramiyelerin artırılması gündemde. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zamlı ikramiye tutarı belli oldu mu? Hem ikramiye hem de refah payı artışları yeni emekli ve EYT'lilere nasıl yansıyacak? İşte emekliye ikramiye zammında son gelişmeler...

Emekliye ikramiye düzenlemesi yapılacak. Her yıl emekliler 2 ikramiye alıyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam aldı. Henüz emeklilik işlemleri tamamlanmamış, ya da emeklilik için başvuru tarihi daha gelmemiş sigortalılar ve EYT'lilerin değişikliklerden nasıl yararlanacağı merak ediliyor. Peki, hem ikramiye hem de refah payı artışları yeni emekli ve EYT'lilere nasıl yansıyacak? 1 | 8

Emeklilerin 2024’te alacağı zamlar belli oldu. En düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak uygulanırken, 6-7 Şubat’ta zam farkının hesaplara geçmesiyle emekliler yüzde 49,25 oranındaki zamlı maaşlarını almış oldu. Bundan sonra da Temmuz ayına kadar bu aylıklar ödenecek ve Temmuz ayında yeni oranlar belli olacak. 2 | 8

EYT'liler zamlı bayram ikramiyesinden yararlanacak mı? Sabah'ın haberine göre, bu yıl için ilk ikramiye Ramazan bayramı öncesi 1-9 Nisan tarihlerinde ödenecek. Yani 1 Nisan itibariyle maaş almaya hak kazanmış ya da kazanacak tüm emekliler bu ikramiyeyi alacak. Eğer EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmuşlarsa, işlemleri bitmese de Ramazan bayramı ikramiyesini hak edecekler. 3 | 8