Emeklinin gözü kulağı o tarihe çevrildi: Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kimler alacak?
İkramiyeyi 3 bin liradan 4 bin liraya çıkaran teklif haftaya yasalaşacak. 16.7 milyon emekliye iki bayramda toplam 134.5 milyar TL ikramiye ödenecek. Dul ve yetim maaşı alanlar da hisse oranına göre yararlanacak. Peki ikramiye ne zaman hesaplara yatacak, kimlere verilecek? İşte detaylar..
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin TL'ye çıkarılırken, gözler ikramiyenin hesaplara ne zaman yatacağına çevrildi. Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan ikramiye düzenlemesini de içeren torba teklif, haftaya TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılacak. Cumhurbaşkanının onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikramiyeler, 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
NE ZAMAN YASALAŞACAK?
16 milyon 677 bin 617 emekliyi kapsayan bayram ikramiyesi için ilk adım, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda atılıyor. Bazı kanunlarda değişiklik içeren torba teklif içinde yer alacak düzenlemenin aynı gün komisyonda benimsenmesi bekleniyor. Torba teklif haftaya TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Genel Kurul'da yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte de düzenleme yürürlüğe girecek.
İKRAMİYELER NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
SGK, bayram ikramiyeleri ödemeleri için çalışmalarını tamamladı. Emeklilerin bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce hesaplara yatırılıyor. Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Sabah Gazetesi'nin haberine göre emekli ikramiyesi ise Ramazan Bayramı öncesinde 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.