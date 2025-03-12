Emeklinin gözü kulağı o tarihe çevrildi: Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kimler alacak?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin TL'ye çıkarılırken, gözler ikramiyenin hesaplara ne zaman yatacağına çevrildi. Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan ikramiye düzenlemesini de içeren torba teklif, haftaya TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılacak. Cumhurbaşkanının onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikramiyeler, 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.