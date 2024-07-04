Emeklinin maaşları arttı sıra promosyona geldi: Bankalar promosyonları güncelleme hazırlığında
Emeklinin maaşları arttı gözler bankaların vereceği güncel promosyona çevrildi. Yeni banka promosyonları, ek ödüllerle 20 bin TL'ye dayandı. Emekli promosyon miktarları, alınan emekli maaşına göre belirlendiği için emekli aylığı ne kadar artarsa banka promosyonu da o kadar artıyor. İşte milyonların merak ettiği bankaların güncel promosyon rakamları....
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73, memur emeklilerine ise yüzde 19,31 enflasyon farkı verilmesi kesinleşti. ekonomim.com'un edindiği bilgilere göre, maaşların artmasıyla birlikte birçok özel banka emekli maaşı promosyonlarını artırmak için hazırlık yapmaya başladı.
EN AZ 10 BİN TL OLACAK
Halen emekliler için aldıkları maaşa göre 7500 TL'den 20 bin TL'ye kadar promosyon sunan bankalar bu miktarın yeni zam oranlarıyla güncellenmesi için değerlendirme sürecine girdi. Yine ekonomim.com'un bankacılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre bankalar promosyon miktarını en az 10 bin TL en fazla 30 bin TL olarak güncelleyecek.
ARTAN MAAŞA GÖRE GÜNCELLEME İSTENECEK
Öte yandan, emekliler maaş zamlarının ardından bankalardan promosyonlarını yeni maaşlarına göre güncellenmesini isteyebilecekler.
Bankalar promosyon farkını vermediği takdirde ise yeni bir bankaya geçme hakkına sahipler.
Ancak taahüt süresi dolmadan başka bankaya geçebilmenin de bazı şartları bulunuyor; Promosyonu taşımak herhangi bir ceza gerektirmiyor sadece önceden alınmış bedelin iadesi gerekiyor.