Emeklinin maaşları arttı sıra promosyona geldi: Bankalar promosyonları güncelleme hazırlığında

EN AZ 10 BİN TL OLACAK

Halen emekliler için aldıkları maaşa göre 7500 TL'den 20 bin TL'ye kadar promosyon sunan bankalar bu miktarın yeni zam oranlarıyla güncellenmesi için değerlendirme sürecine girdi. Yine ekonomim.com'un bankacılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre bankalar promosyon miktarını en az 10 bin TL en fazla 30 bin TL olarak güncelleyecek.