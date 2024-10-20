Emekliye 2 maaş ve 2 tazminat! Dul ve yetim maaşı alanlar ise dikkat
Türkiye'de yaklaşık 16 milyon kişi emekli maaşı alıyor ve bu kişilerin bir kısmı çalışmaya devam ediyor. Ayrıca bazı emekliler dul ve yetim maaşı da alıyor. Bu durumda, çalışan emekliler iki maaş ve iki tazminat alabiliyor. Peki, bu nasıl mümkün? Dul maaşı alan bir kişi çalıştığında bu ödenek kesilir mi? İşte merak edilen detaylar...
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler, hem iki ayrı maaş hem de iki tazminat alma imkanına sahip. Bu hakkı elde edebilmek için son çalışılan iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Çift tazminat alabilmeye ilişkin düzenlemenin ayrıntıları ise şu şekilde...
EMEKLİYE ÇİFT TAZMİNAT
Türkiye'de yaklaşık 16 milyon dosya üzerinden emeklilik maaşı ödeniyor. Bunların bir kısmı dul ve yetim maaşı olsa da emekli olan sayısı yine 100'den fazla ülkenin nüfusunun üzerinde. Ülkemizde genç yaşta emekli olanların sayısı da hayli fazla. Özellikle EYT yasasından sonra milyonlarca sigortalı 40'lı yaşlarda ya da 50'li yaşların başında emekli oldu.
Genç yaşta emekli olunması üzerine de çalışma hayatına ara verilmiyor. Dolayısıyla çok sayıda emekli ya bir işte çalışıyor ya da kendi işini kurup Bağ-Kur üzerinden iş hayatını devam ettirebiliyor.
EMEKLİLERİN DİĞER ÇALIŞANLARDAN FARKI YOK
Emekli çalışanların özlük hakları bakımından diğer çalışanlardan hiçbir farkı yok. Yani izinleri, tazminatları aynı şekilde hesaplanıyor. Emekli bir çalışan da diğerleri gibi 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa, kanunun tarif ettiği ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor.