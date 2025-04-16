2025 Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte mesleklere göre yeni maaş hesaplama tablosu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk üç ayında toplam enflasyon yüzde 10,06 olarak gerçekleşti. Bu oran, memur ve memur emeklilerine verilen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına ek olarak, yüzde 3,83 enflasyon farkı oluştuğunu ortaya koydu.