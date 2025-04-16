2025 Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte mesleklere göre yeni maaş hesaplama tablosu!
Temmuz ayı yaklaşırken memur ve memur emeklileri zam oranlarına odaklandı. Türkiye genelinde yaklaşık 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren maaş artışları, enflasyon tahminleri doğrultusunda netleşmeye başladı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte güncellenen hesaplama tablosu!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk üç ayında toplam enflasyon yüzde 10,06 olarak gerçekleşti. Bu oran, memur ve memur emeklilerine verilen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına ek olarak, yüzde 3,83 enflasyon farkı oluştuğunu ortaya koydu.
Şu an itibarıyla zam oranı yüzde 9.02'ye ulaşmış durumda. Nisan, mayıs ve haziran aylarında beklenen enflasyonla birlikte bu oranın ciddi şekilde artması bekleniyor.
Merkez Bankası tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Nisan ayı sonuçları, kamu çalışanlarına Temmuz ayında yapılacak zamma dair güçlü ipuçları veriyor.