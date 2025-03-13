Emekliye 25 bin TL'ye kadar ödeme! En yüksek promosyon veren bankalar belli oldu

DENİZBANK

0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi

Bu nakit promosyonların üstüne ek olarak ise,

Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL nakit,

KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL nakit,

Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL nakit,

Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;

0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.