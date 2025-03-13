Emekliye 25 bin TL'ye kadar ödeme! En yüksek promosyon veren bankalar belli oldu
Emekli banka promosyonları Mart ayı itibarıyla güncellenmeye devam ediyor. Promosyon süresi dolan veya maaşını daha avantajlı teklif sunan bir bankaya taşımak isteyen emekliler için 25 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatları dikkat çekiyor.
Yeni emekli olan veya emekli maaşını başka bankalara taşımak isteyen emekliler için güncel promosyon fırsatları dikkat çekiyor. Özel bankalar ve kamu bankaları, emekli maaşlarını bankalarına taşıyan emeklilere yüksek miktarda promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.
İşte 2025 martı ayı itibarıyla bankların güncel promosyon ödemeleri...
AKBANK
0 – 9.999 TL maaş alan emeklilere 5.000 TL,
10.000 – 14.999 TL maaş alan emeklilere 8.000 TL,
15.000 – 19.999 TL maaş alan emeklilere 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 12.000 TL SGK promosyonu ödenecek.
Ayrıca, 1.250 TL – 3.000 TL arasında değişen ek promosyon ödemesi ve 2.500 TL değerinde chip-para ile toplam promosyon tutarı 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL ve 15.000 TL’ye ulaşabiliyor.
DENİZBANK
0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi
Bu nakit promosyonların üstüne ek olarak ise,
Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL nakit,
KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL nakit,
Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL nakit,
Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;
0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.