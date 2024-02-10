Emekliye bayram ikramiyesi düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu: İşte öne çıkan formül 2024 yılında emekli bayram ikramiyesi zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Emekli ikramiyesi için çalışma yapılacağının açıklanması sonrası TBMM'ye geleceği tarih de netleşti. Bakan Işıkhan, "Gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz, bu adımları atarız" dedi. Emekliye ikramiye zammında iki formülün öne çıktığı konuşuluyor. Peki, emekliye zamlı ikramiye ne zaman verilecek?

Yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yıl ikramiyelerinin yüzde kaç zamlanacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz" açıklaması sonrası gözler emekliye ikramiye zammına çevrildi. Peki, emekliye bayram ikramiyesi düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek? Emeklinin bayram ikramiyesine zam için konuşulan formüller neler? İşte ayrıntılar... 1 | 9

Milyonlarca emekli yapılan Ocak ayı artışından kaynaklı refah payı farklarını aldı. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli maaşı farkları hesaplarayattı. Böylece emeklilerin toplam Ocak artışları memurlar ve memur emeklileri ile eşitlenerek yüzde 49,25 oranında artırıldı. 2 | 9

Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? Nisan ve Haziran aylarında ödenecek ikramiyeler için zam çalışmasının da ayrıntıları netleşiyor. 3 | 9