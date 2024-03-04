Emekliye bayram ikramiyesine zam, Meclis'ten geçti! Ödeme tarihleri belli oldu

Milyonlar, emekli maaşlarına seyyanen zam yapılıp yapılmayacağını tartışırken emekli bayram ikramiyesine ilişkin düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Her yıl 2 kere ödenen emekli bayram ikramiyesi yüzde 50 oranında yapılan zamla birlikte 3 bin liraya yükseltildi. Peki, emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emeklinin bayram ikramiyesine zam ödemesi için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan, yasayı onayladığında bayrama dönük ikramiye ödeme hazırlıkları da başlayacak. Böylece emekli 2024 yılında toplamda 6 bin lira ikramiye almış olacak.

EYT'liler zamlı emekli bayram ikramiyesinden yararlanacak mı?

EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak. Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak. Bunun dışında dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek.