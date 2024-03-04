Emekliye bayram ikramiyesine zam, Meclis'ten geçti! Ödeme tarihleri belli oldu
Her bayram öncesi 2 bin lira olarak ödenen ikramiyelere yüzde 50 oranında zam geldi. TBMM Genel Kurulu'nda 16 milyon emeklinin çıkmasını dört gözle beklediği bayram ikramiyesiyle ilgili düzenleme kabul edildi. Şimdi gözler ödeme tarihlerine çevrildi. 3 bin lira olarak ödenecek emekli bayram ikramiyesinde ödeme tarihleri belli oldu. İşte ödeme takvimi...
Milyonlar, emekli maaşlarına seyyanen zam yapılıp yapılmayacağını tartışırken emekli bayram ikramiyesine ilişkin düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Her yıl 2 kere ödenen emekli bayram ikramiyesi yüzde 50 oranında yapılan zamla birlikte 3 bin liraya yükseltildi. Peki, emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Emeklinin bayram ikramiyesine zam ödemesi için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan, yasayı onayladığında bayrama dönük ikramiye ödeme hazırlıkları da başlayacak. Böylece emekli 2024 yılında toplamda 6 bin lira ikramiye almış olacak.
Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
İlk ikramiye ödemesi bu yıl 10-12 Nisan tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı için yapılacak. İkramiyenin 1 ila 9 Nisan tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatması bekleniyor.
İkinci ikramiye ise 16-19 Haziran tarihleri arasındaki Kurban Bayramı öncesi emeklilere ödenecek. Kurban Bayramı ödemelerinin ise 10-15 Haziran tarihleri arasında yapılması hedefleniyor.
EYT'liler zamlı emekli bayram ikramiyesinden yararlanacak mı?
EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak. Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak. Bunun dışında dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek.