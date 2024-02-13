Emekliye bayram ikramiyesine zamda en güçlü 2 senaryo (İkramiye ne zaman verilecek, kaç TL olacak?) Milyonların gözü emekliye bayram ikramiyesine zamma çevrildi. 2 bin TL ödenen ikramiye için zam senaryoları konuşuluyor. Emekliler yılına özel bayram ikramiyesine zam yapılacağı belirtiliyor. Son açıklama, Bakan Işıkhan'dan gelmişti. Masadaki 4 formülden en güçlü 2 senaryo ön plana çıkıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi kaç lira olacak, ne zaman verilecek?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarının yüzde 37.57'den yüzde 49.25'e çıkarılması sonrası gözler emeklinin bayram ikramiyesinde yapılacak düzenlemeye çevrildi. Emeklinin bayram ikramiyesine zam için masada 4 formül bulunuyor. Ancak 2 senaryo ön plana çıktı. 1 | 8

Nisan ve Haziran aylarında ödenecek ikramiyeler için zam çalışması da netleşmeye başladı. Emekli ikramiyeleri ile ilgili 4'er veya 5'er bin liradan toplam 8-10 bin lira ödenmesi çalışması öne çıkarken masada dört ayrı formül bulunuyor. 2 | 8

Sabah'ın aktardığına göre, emekli ikramiyesi 2 bin liraya çıkartılmış ve 2023 yılında tüm emeklilere iki bayramda 4 bin lira ödenmişti. Ardından Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla tüm emeklilere bir kereliğine 5 bin liralık ek bir ikramiye ödemesi de yapılmıştı. 3 | 8