Emekliye bir ek zam daha mı gelecek? Seçim vurgusu yaptı, net tarih verdi Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, emeklilere yapılan zamdan sadece emeklilerin değil iktidar milletvekillerinin bile hoşnut olmadığını yazdı. Çetingüleç, “İktidar emeklilerin durumunu düşük maaş alanlara daha yüksek zam yapılacak şekilde iyileştirmek için hazırlık yapıyor” diyerek net tarih verdi.

Hükümet en düşük memur maaşını 7 bin 500 TL’den 10 bin TL’ye çıkardı. SGK ve Bağ-Kur emeklisine ise yüzde 5 ilave zam yaptı. Altı aylık enflasyon farkı olan 37,57'e 5 puan ekleme yapılarak, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı yüzde 42,57’ye yükseltildi. 1 | 10

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, yılbaşından bu yana birçok ürüne yüzde 100’e varan zamlar yapıldığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine atıf yaparak “Emekli yılı böyle mi olacaktı” diye sordu. 2 | 10

Ankara’da AK Parti milletvekilleri dahil birçok kesimde yeni düzenleme yapılacağına dair beklenti oluştuğunu belirten Çetingüleç, öne çıkan beklentileri ise şöyle sıraladı: 3 | 10