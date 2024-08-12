Emekliye çift maaş imkanı: TES'in bu yıl uygulanması bekleniyor, kimler yaralanacak?

Türkiye'de bir süredir uygulanan Otomatik Katılımlı BES ile devreye alınan ikinci emeklilik sistemi daha da geliştirilecek. Çalışanlar emekli olduklarında hem SGK’dan hem de TES’ten maaş alarak çift ödeme imkanına kavuşacak. Emekliler isterlerse TES’teki paralarını toplu olarak da alabilecek.