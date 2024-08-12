Emekliye çift maaş imkanı: TES'in bu yıl uygulanması bekleniyor, kimler yaralanacak?
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) bu yıl devreye alınması bekleniyor. TES ile birlikte emeklilere çift maaş imkanı gelecek. Peki TES nasıl uygulanacak, kimler yararlanacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
Türkiye'de bir süredir uygulanan Otomatik Katılımlı BES ile devreye alınan ikinci emeklilik sistemi daha da geliştirilecek. Çalışanlar emekli olduklarında hem SGK’dan hem de TES’ten maaş alarak çift ödeme imkanına kavuşacak. Emekliler isterlerse TES’teki paralarını toplu olarak da alabilecek.
"Alternatif emeklilik sistemi olacak"
Konuyla ilgili detayları açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
“Orta Vadeli Program kapsamında Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin devreye alınması bekleniyor. Bu şekilde emekliler de çift maaş almaya hak kazanacaklar. TES alternatif bir emeklilik sistemi olacak ancak SGK’nın yerini almayacak.
"Çalışanlar otomotik katılımdan vazgeçebiliyor"
Daha önce otomatik katılımlı BES’e geçilmişti ancak BES zorunlu değil. İşveren tarafından zorunlu başlangıçlar yapılıyor, daha sonra çalışanlar isteğe bağlı olarak otomatik katılım sisteminden vazgeçebiliyor.
"TES zorunlu hale gelecek"
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi yeni işe girenlere zorunlu hale gelecek ve şu anda çalışanlara emeklilik dönemine kadar kademeli bir şekilde uygulanacak.