Emekliye ek zam bugün netleşebilir! Gözler Kabine'de, zam oranı için masadaki en güçlü seçenek SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ek zam yapılmasına yönelik çalışmada sona gelindi. Milyonları ilgilendiren emekli maaşına ek zam için gözler Kabine Toplantısı'nda çevrildi. Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı bugün Kabine Toplantısı sonrası belli olabilir. Mevcutta emekliler yüzde 37,57 oranında zammı hak etmişti. İşte masadaki refah payı ile en düşük emekli maaşı...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü hükümetten gelecek ek zam haberinde. TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının 37,57'de kaldı. Milyonlarca emekli, ek zammı bekliyor. Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı. 1 | 9

Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı ve emekliye ek zam için gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında emekliye ek zam ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ana gündemiyle toplanıyor. Kabine Toplantısı'nın saat 14.00’te Beştepe’de başlaması bekleniyor. 2 | 9

Emekliye ek zam bugün mü açıklanacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iyileştirme konusunda yaptığı alternatifli çalışmanın Kabine’de ele alınması ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak artışın bugün netleşmesi bekleniyor. 3 | 9