Emekliye ek zam düzenlemesi, gözler Meclis'te: SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Ocak 2024 emekli zammı 5 puanlık ek zam ile yüzde 42,6 seviyesine yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı yılın 10 bin TL olarak uygulanacak. 4A ve 4B kategorisinde yer alan SSK ve Bağ-Kur'lular ise yüzde 5 ek zam ve en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılmasından doğan maaş farkı ödemesinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, emekliye maaş farkları ve ek zam ne zaman yatacak?

1 | 6