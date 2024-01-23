Emekliye ek zam düzenlemesi, gözler Meclis'te: SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Emekliye ek zam yüzde 5 olarak belirlenirken, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı da 10 bin TL oldu. Emekliler maaş farkı ve ek zammın ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Ek zam düzenlemesi için gözler bugün Meclis'e çevrildi. Peki, emeklilerin zam farkı ne zaman yatırılacak? Emekliye ek zam Meclis'te yasalaştı mı? İşte emekliye ek zamda son gelişmeler...
Ocak 2024 emekli zammı 5 puanlık ek zam ile yüzde 42,6 seviyesine yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı yılın 10 bin TL olarak uygulanacak. 4A ve 4B kategorisinde yer alan SSK ve Bağ-Kur'lular ise yüzde 5 ek zam ve en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılmasından doğan maaş farkı ödemesinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, emekliye maaş farkları ve ek zam ne zaman yatacak?
Emekliye ek zam yasalaştı mı?
TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesine, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilmesine yönelik düzenlemeleri de içeren çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifini görüşecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bugün çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifini ele almaya başlayacak.
Teklifle yüzde 5 ek zamla birlikte İşçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin artış oranı yüzde 42,6'ya yükselecek. En düşük emekli aylığı da 10 bin lira olacak.
Düzenlemenin yasalaşmasının ardından zam farkları hesaplara yatacak.
Emeklilerin ek zammı ne zaman yatacak?
2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası SSK emeklikleri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren yüzde 37,57 oranındaki zamlı maaşlarını almaya başlayacak.
Emeklinin maaş farkı ne zaman yatıralacak?
Ocak ayı zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihlerin belli olmasının ardından gözler maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi.
17-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 37,57 zamlı maaş alacak emeklilerin maaş farklarının ise aynı tarihler itibarıyla yatırılması bekleniyor.
Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verildi. Artış oranları, yüzde 42,6'ya yükselecek. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira olacak.
Yapılan ek zam farkının ise şubat ayındaki maaşlara yansıyacağı öngörülüyor.