Emekliye ek zam gelecek mi? SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan kritik 13 Ocak uyarısı!
Emekli maaşlarına yapılan zam oranları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75 enflasyon farkı alırken, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. 2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olarak belirlendi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ek zam ihtimaline dikkat çekerek kritik bir tarihe vurgu yaptı.
Enflasyon farkı oranında zam alan emekliler, ek zam beklentisi içinde. Ek zam iddiaları giderek güçlenirken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun bu konuda kritik bir tarihe dikkat çekti.
"SÜRPRİZ ZAM KARARI GÜNDEME GELEBİLİR"
En düşük emekli maaşı, asgari ücretin yüzde 65’ine kadar gerileyerek milyonlarca emekliyi aynı seviyede buluşturdu. Geçtiğimiz yıl yaşanan gelişmeleri örnek gösteren Erdursun, sürpriz bir zam kararının gündeme gelebileceğini belirtti.
"Emekli maaşlarına bir miktar refah payı eklenmesini bekliyordum ancak bu gerçekleşmedi. Emekli maaşları giderek daha da eriyor. Mevcut hesaplama sistemi yeniden ele alınmalı ve intibak düzenlemesi ile kalıcı bir çözüm üretilmelidir. Emekli maaşlarının güncellenmesi artık kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir.