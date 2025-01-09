Emekliye ek zam gelecek mi? SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan kritik 13 Ocak uyarısı!

"Emekli maaşlarına bir miktar refah payı eklenmesini bekliyordum ancak bu gerçekleşmedi. Emekli maaşları giderek daha da eriyor. Mevcut hesaplama sistemi yeniden ele alınmalı ve intibak düzenlemesi ile kalıcı bir çözüm üretilmelidir. Emekli maaşlarının güncellenmesi artık kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir.