Emekliye ek zam ödemesinde son gelişme: Emekli maaş farklarının hesaplara yatacağı tarih netleşti Milyonlarca emeklinin gözü kulağı TBMM'ye çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaşına yüzde 5 ek zammı içeren kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Teklifle en düşük emekli aylığı da 10 bin liraya yükselecek. Ek zam ve maaş farkları ne zaman ödeneceğine ilişkin tarih verildi. Peki, ek zam ve maaş farkları ne zaman yatacak? Kim ne kadar maaş farkı alacak?

Ocak-Haziran dönemi için emekli kök maaş zammı yüzde 5 refah payı ile yüzde 42,6 olarak uygulanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği düzenleme bugün Genel Kurul gündemine gelecek. Teklifle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılıyor. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarılıyor. Milyonlar, emekli maaş farklarının ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Maaş farkları ödemelerinin yapılabilmesi için düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. İşte maaş farkı ve ek zammın hesaplara tacağı tarih... 1 | 10

İlk olarak 6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 37,57'lik zam artışına hak kazanan emeklilere, Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjdeli haber daha verdi ve emeklilere ek yüzde 5 zam yapıldı. 1-5 Ocak tarihlerinde zamsız emekli maaşı alan memurların yüzde 49,25'den doğan maaş farkları bu ay bitmeden yatacak. SSK ve Bağ-Kur'lular ise yüzde 5 ek zam ve 10 bin en düşük emekli maaşı uygulamasından doğacak maaş farkı ödemesini yasalaşma ve Resmi Gazete sürecin sonrasında alacak. 2 | 10

Emekliye ek zam Meclis'te yasalaştı mı? Meclis Genel Kurulu bu hafta çalışma hayatını ilgilendiren kanun teklifi için mesai yapacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği düzenleme bugün Genel Kurul gündemine gelecek. Teklifle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılıyor. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarılıyor.

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