Emekliye ek zam ödemesinde tarih belli oldu: Yeni emekliler de yararlanacak mı? Emekliye ek zam yüzde 5 olarak belirlenirken, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı da 10 bin TL oldu. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak? Ek zamdan mevcut emekliler ile 2024 yılında emekli olacak herkes yararlanacak mı? İşte emekliye ek zamla ilgili gelişmeler…

Ocak 2024 emekli zammı 5 puanlık ek zam ile yüzde 42,6 seviyesine yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı yılın 10 bin TL olarak uygulanacak. 4A ve 4B kategorisinde yer alan SSK ve Bağ-Kur'lular ise yüzde 5 ek zam ve en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılmasından doğan maaş farkı ödemesini Meclis düzenlemesi sonrasında alacak. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Yeni emekliler de ek zamdan yararlanacak mı? 1 | 9

Emekliye ek zam ne kadar verildi? SSK ve Bağ-Kur emeklisine, ilave yüzde 5 zam verildi. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya yükseltildi. Milyonlarca emeklinin beklediği kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu farkın yarattığı rahatsızlığı gördüğümüz için, yeni bir adım atıyoruz. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 6 aylık artış oranı 42,6'ya yükseliyor" açıklamasında bulundu. 2 | 9

Emekliye ek zam ödemesi ne zaman? Ek zamla ilgili kanun teklifi perşembe günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Gelecek hafta ise Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşacak. Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ek zamdan kaynaklı maaş farkları hesaplarına yatırılacak. 3 | 9