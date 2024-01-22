Emekliye maaş farkları ne zaman yatacak?

Emeklilerin zamlı maaşları, sigorta kapsamı 4A, 4B ve 4C olan tahsis numaralarına göre hesaplara ek zamsız olarak yatırılmaya başlandı. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam verilmesine ilişkin teklifin ise, bu hafta Genel Kurul'da görüşülmesi ve yasalaşması bekleniyor.

Önce 6 aylık enflasyon farkına göre, yüzde 37,57'lik zam artışına hak kazanan emeklilere, sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasıyla ek yüzde 5 zam yapılmıştı. Peki, emekliye maaş farkları ve ek zam ne zaman ödenecek?