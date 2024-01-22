Emekliye maaş farkları ne zaman yatacak?
Emeklilerin maaş farkı ve ek zammının ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu... Ek zam farkı için ise, gözler Meclis'e çevrildi. Peki, emekliye maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak?
Emeklilerin zamlı maaşları, sigorta kapsamı 4A, 4B ve 4C olan tahsis numaralarına göre hesaplara ek zamsız olarak yatırılmaya başlandı. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam verilmesine ilişkin teklifin ise, bu hafta Genel Kurul'da görüşülmesi ve yasalaşması bekleniyor.
Önce 6 aylık enflasyon farkına göre, yüzde 37,57'lik zam artışına hak kazanan emeklilere, sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasıyla ek yüzde 5 zam yapılmıştı. Peki, emekliye maaş farkları ve ek zam ne zaman ödenecek?
Ek zam farkı bu hafta görüşülecek
TBMM Genel Kurulu bu hafta, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesine, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilmesine yönelik düzenlemeleri de içeren çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifini görüşecek. Düzenlemenin yasalaşmasıyla zam farkları hesaplara yatacak.
Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?
2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası SSK emeklikleri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren yüzde 37,57 oranındaki zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Yapılan ek zam farkının ise şubat ayındaki maaşlara yansıyacağı öngörülüyor.
İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,