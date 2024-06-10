Emekliye refah payı verilecek mi? İşte en güçlü tahminler

Refah payı kimlere verilecek?

Özellikle SSK ve Bağkur emeklilerine %5 ile %10 arasında bir refah payı verileceğini düşünüyorum. Bana göre %5’lik oran daha ağır basmaktadır. Nedeni ise geride daha 2024 ikinci yarıyılı olacak. Enflasyonun yılın ikinci yarısı itibarıyla düşüş göstermesi bekleniyor. O nedenle yapılacak olan refah payı uygulaması bu dönem için daha düşük tutarda belirlenecektir. Ben %10’luk refah payı ihtimalini düşük buluyorum.