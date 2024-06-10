Emekliye refah payı verilecek mi? İşte en güçlü tahminler
3 Temmuz sonrası memur ve emekli maaşlarında beklenen zamlar, yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak. Bu zamlar, enflasyon oranlarına ek olarak refah payı verilmesi ihtimaline de bağlı olacak. Milyonlarca memur ve emekli, enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte maaşlarında ne kadarlık bir artış olacağını merakla bekliyor.
Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren yeni dönem zamlarına 1 aydan az bir zaman kaldı. TÜİK’in 3 Temmuz’da haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur ve emeklilere enflasyon farkı belli olacak.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı
“İlk beş aylık enflasyon farkı SSK ve Bağkur emeklilerimiz için %22,72 memur ve memur emeklilerimiz için toplu sözleşmeden kaynaklı %17,38 oranında kesinleşti diyebiliriz.
Geriye sadece haziran ayı enflasyonu kaldı. Burada da Merkez Bankası anketine göre haziran ayında enflasyonun %2,56 oranında çıkması bekleniyor. Eğer tahminler doğru çıkarsa SSK, Bağkur emeklilerimiz için maaş farkı %25,86 memur ve memur emeklisi için ise %20,39 olarak belirlenebilir.
Refah payı kimlere verilecek?
Özellikle SSK ve Bağkur emeklilerine %5 ile %10 arasında bir refah payı verileceğini düşünüyorum. Bana göre %5’lik oran daha ağır basmaktadır. Nedeni ise geride daha 2024 ikinci yarıyılı olacak. Enflasyonun yılın ikinci yarısı itibarıyla düşüş göstermesi bekleniyor. O nedenle yapılacak olan refah payı uygulaması bu dönem için daha düşük tutarda belirlenecektir. Ben %10’luk refah payı ihtimalini düşük buluyorum.