Emekliye seyyanen artış, asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Özgür Erdursun açıkladı
Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı, emekli maaşlarında seyyanen artış olup olmayacağı çok merak ediliyor. Peki emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Tüm bu merak edilen sorulara SGK Uzmanı Özgür Erdursun yanıt verdi.
Temmuz ayında 6 aylık enflasyon verisinin açıklamamsıyla asgari ücrete ara zam yapılacak mı? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı?
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, SÖZCÜ TV'de merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte Erdursun'un açıklamalarından önemli satırbaşları:
ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?
"Asgari ücrete ara zam beklemiyoruz. Geçen yıl da bu durum söz konusu olduğunda hükümet, 'Hedeflenen enflasyonun üzerinde artış oldu' demiş, böylece 'Temmuzda zam olmayacak' demişti. Yüzde 30 yapılan artışa göre enflasyon yüzde 30'un altında kalırsa ilk 3 ay 10,06 TÜİK enflasyon açıkladı. Temmuz geldiğinde ise yüzde 20'ler civarında enflasyon çıkacak. Bu nedenle temmuz ayında hala hükümet yetkilileri 'Biz zaten ilk 6 ay beklenen enflasyonun üzerinde artış yapmıştık' diyecekler ve bu sebeple temmuzda sadece memura, memur emeklisine, SG ve BAĞ-KUR emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı verilecek fakat asgari ücrete yapılmayacak.
Türkiye'de pandemi dönemiyle beraber sabit gelirli sayısı artmaya başladı. Sabit maaşlıların gelirleri TÜİK'e göre ayarlanırken, giderleri piyasa göre oluyor. Her geçen gün gelirlerindeki artışla giderlerindeki artışı yakalayamadıkları için gelirlerindeki artış reel kayıpta. Bu yüzden emeklilere memurlar ve asgari ücretlere ayrı düzenleme olmalı.