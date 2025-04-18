Emekliye seyyanen artış, asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Özgür Erdursun açıkladı

ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?

"Asgari ücrete ara zam beklemiyoruz. Geçen yıl da bu durum söz konusu olduğunda hükümet, 'Hedeflenen enflasyonun üzerinde artış oldu' demiş, böylece 'Temmuzda zam olmayacak' demişti. Yüzde 30 yapılan artışa göre enflasyon yüzde 30'un altında kalırsa ilk 3 ay 10,06 TÜİK enflasyon açıkladı. Temmuz geldiğinde ise yüzde 20'ler civarında enflasyon çıkacak. Bu nedenle temmuz ayında hala hükümet yetkilileri 'Biz zaten ilk 6 ay beklenen enflasyonun üzerinde artış yapmıştık' diyecekler ve bu sebeple temmuzda sadece memura, memur emeklisine, SG ve BAĞ-KUR emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı verilecek fakat asgari ücrete yapılmayacak.