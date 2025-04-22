Emekliye temmuz zammı yaklaşıyor: Gözler taban aylıkta! Peki gelirler ne kadar artacak?
Temmuz ayı yaklaştıkça, yaklaşık 16.5 milyon emeklinin maaş zammına dair beklentiler de artıyor. Yılın ikinci zammını alacak emekliler için enflasyon tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17.91, memur emeklilerine ise yüzde 16.8 oranında artış öngörülüyor. Ancak, hükümetin refah payı uygulamasıyla bu oranların eşitlenmesi de gündemde. Peki gelirler ne kadar artacak? İşte detaylar...
Temmuz ayı yaklaştıkça, yaklaşık 16.5 milyon emeklinin maaş zammına ilişkin beklentiler de artıyor. Emekliler, 2025 yılının ikinci zamlı maaşlarını Temmuz ayında alacak. Yıla yüzde 15,75 oranında zamla başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında yılın ilk 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek yeni maaş artışından faydalanacak. Bu artış, gerçekleşen enflasyon verileri doğrultusunda netleşecek.
Ocak ayında maaşlarına yüzde 11,54 oranında zam yapılan memur emeklileri, Temmuz ayında ise yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ek olarak, yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 6’yı aşan kısmı kadar enflasyon farkı alacak. Bu doğrultuda Temmuz zammı, enflasyon verilerine bağlı olarak şekillenecek.
Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammını belirleyecek enflasyon verilerinin üç aylık kısmı netleşti. Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan dönemde enflasyon oranı toplamda yüzde 10,06 olarak gerçekleşti. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10,06’lık bir zam oluştu.