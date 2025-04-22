Emekliye temmuz zammı yaklaşıyor: Gözler taban aylıkta! Peki gelirler ne kadar artacak?

Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammını belirleyecek enflasyon verilerinin üç aylık kısmı netleşti. Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan dönemde enflasyon oranı toplamda yüzde 10,06 olarak gerçekleşti. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10,06’lık bir zam oluştu.