Emekliye ve memura refah payı, ek zam verilecek mi? Uzman isim düzenlemede o tarihi işaret etti!

Türkiye genelinde 16 milyon emeklinin büyük bir bölümünü oluşturan dul ve yetim aylıklarının taban miktarı ise hisse oranına bağlı olarak en düşük 3.617 TL ile 10.851 TL arasında değişecek. Öte yandan, emeklilerin kök maaşlarına yapılan zam oranı yüzde 4-5 ek ödemeyle birlikte e-Devlet sistemine yüklendi.