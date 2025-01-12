Emekliye ve memura refah payı, ek zam verilecek mi? Uzman isim düzenlemede o tarihi işaret etti!
En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme Meclis'e sunuldu. Ancak, bir önerge ile 14.469 TL olarak belirlenen rakamın artırılması hâlâ ihtimal dahilinde. Milyonlarca emekli, belirsizlik içinde umutlarını korurken, "refah payı" eklemesi olup olmayacağı merak konusu. Ekonomist Filiz Eryılmaz, emeklilere refah payı verilmesinin sürpriz olmayacağını ancak kişisel beklentisinin bu yönde olmadığını ifade etti.
4A SSK ve 4B Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi, 4C kapsamında yer alan memur maaşları ise Ocak 2025’te yüzde 11,54 oranında artırıldı. SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı, 12.500 TL’den yüzde 15,75’lik zamla 14.469 TL’ye yükseltildi.
Türkiye genelinde 16 milyon emeklinin büyük bir bölümünü oluşturan dul ve yetim aylıklarının taban miktarı ise hisse oranına bağlı olarak en düşük 3.617 TL ile 10.851 TL arasında değişecek. Öte yandan, emeklilerin kök maaşlarına yapılan zam oranı yüzde 4-5 ek ödemeyle birlikte e-Devlet sistemine yüklendi.
Kök maaş zammının ardından aylıkları 12.500 TL’nin altında kalan emekliler için taban aylık düzenlemesi Cuma günü Meclis’e sevk edildi. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte, 3,9 milyon emeklinin maaşı 14.469 TL seviyesine yükseltilecek. Bu düzenlemenin Hazine’ye toplam maliyetinin 33 milyar lirayı aşması öngörülüyor.