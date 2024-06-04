Emekliye yüzde 26 zam göründü: Hangi memur ne kadar zam alacak? İşte zamlı maaş listesi

Milyonlarca memur ile emeklinin büyük umutlarla beklediği Temmuz zammı için son bir veri bekleniyor. Haziran enflasyonunun tahmin edildiği düzeylerde gerçekleşmesi halinde işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yüzde 25.2 ile yüzde 26.4 arasında zam yapılacak.