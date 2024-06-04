Emekliye yüzde 26 zam göründü: Hangi memur ne kadar zam alacak? İşte zamlı maaş listesi
Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Temmuz'da emekli aylıklarına yüzde 25.2 ile yüzde 26.4 aralığında zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklisinin zammı ise yüzde 19-20’de kalacak.
Milyonlarca memur ile emeklinin büyük umutlarla beklediği Temmuz zammı için son bir veri bekleniyor. Haziran enflasyonunun tahmin edildiği düzeylerde gerçekleşmesi halinde işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yüzde 25.2 ile yüzde 26.4 arasında zam yapılacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) maaş ve aylıkların zam hesabında kullanılacak tüketici fiyat endeksini (TÜFE) ilk 5 ayda yüzde 22.72 olarak açıkladı. Haziran enflasyonunun yüzde 2.56’lık Merkez Bankası anket tahminlerini aşması halinde yüzde 26’lık zam garanti olacak.
Peki emekliler ve memurlar ne kadar zam alacak? İşte tablo....
EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?
En düşük memur emeklisi
Şimdiki maaşı: 12.920 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 15.473 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa:15.620 TL