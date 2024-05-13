Emekliye zamda 3 farklı formül masada: En düşük emekli maaşı için yeni tahmin

“Bilindiği üzere emekli maaş farkları Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa gerçekleşen enflasyon üzerinden belirlenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası yüksek enflasyonun tansiyonunu düşürmek amaçlı çeşitli programlar uygulamaktadır. Merkez Bankası’nın enflasyon raporuna göre hedeflenen yıl sonu enflasyonu 2 puan yükselterek yüzde 38 olarak güncellenmiştir. Şu an merek edilen 2024 yılının ikinci yarıyılında enflasyonun ne kadar olacağıdır.