Emekliye zamda 3 farklı formül masada: En düşük emekli maaşı için yeni tahmin
Memur ve emekli maaşlarının belirlenmesine yaklaşık 1.5 ay kaldı. Milyonlarca memur ve emekli ne kadar zam alacağını merak ediyor. Nisan ayı enflasyon verisinin belli olması ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırmasının ardından gözler yeni dönem maaş zamlarına çevrildi. Emekli maaş zammıyla ilgili 3 farklı formül konuşuluyor.
Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 38’e çıkarmasının ardından gözler Temmuz ayında memur ve emeklilerin alacağı zam farklarına çevrildi.
Kulislerde emeklilere üç farklı zam formülü konuşuluyor. Peki SGK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri Temmuz'da ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Konuyla ilgili merak edilenleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, milliyet.com.tr’ye anlattı. Yılmaz, şunları söyledi:
“Bilindiği üzere emekli maaş farkları Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa gerçekleşen enflasyon üzerinden belirlenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası yüksek enflasyonun tansiyonunu düşürmek amaçlı çeşitli programlar uygulamaktadır. Merkez Bankası’nın enflasyon raporuna göre hedeflenen yıl sonu enflasyonu 2 puan yükselterek yüzde 38 olarak güncellenmiştir. Şu an merek edilen 2024 yılının ikinci yarıyılında enflasyonun ne kadar olacağıdır.