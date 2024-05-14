Emekliyi Temmuz’da ne bekliyor? Kök maaş tehlikesine dikkat

Emeklilerin aylıklarını artırmanın iki yolu var. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, son altı ayın enflasyon oranına göre yükselir. Bu, yasada bir kural olarak belirlenmiştir. İkinci yöntem ise memur emeklileri için geçerlidir. Memur emeklilerinin aylıkları, toplu sözleşmelere göre artar.

Temmuz ayında %25'lik bir enflasyon yaşandı. Şu an için böyle görünüyor. Eğer %25'lik bir enflasyon gerçekleşirse, kural gereği SSK ve Bağ-Kur emeklileri %25 zam alacaklar.