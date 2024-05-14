Emekliyi Temmuz’da ne bekliyor? Kök maaş tehlikesine dikkat
Prof. Dr. Aziz Çelik, "Temmuz'da Emeklileri Neler Bekliyor?" sorusuna dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, kök maaş konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri bölümünden Prof. Dr. Aziz Çelik, memur emeklisi (4c), işçi emeklisi (4a) ve Bağ-Kur emeklisinin (4b) Temmuzda alacağı zamma ilişkin önemli açıklama yaptı.
Emekli zamları nasıl hesaplanır?
16 milyon insansan söz ediyoruz. Emekliler, dul ve yetimlerle birlikte Türkiye’nin işçilerden sonra en büyük toplumsal grubu.
Emeklilerin aylıklarını artırmanın iki yolu var. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, son altı ayın enflasyon oranına göre yükselir. Bu, yasada bir kural olarak belirlenmiştir. İkinci yöntem ise memur emeklileri için geçerlidir. Memur emeklilerinin aylıkları, toplu sözleşmelere göre artar.
Temmuz ayında %25'lik bir enflasyon yaşandı. Şu an için böyle görünüyor. Eğer %25'lik bir enflasyon gerçekleşirse, kural gereği SSK ve Bağ-Kur emeklileri %25 zam alacaklar.
Kök aylık tehlikesine dikkat
Türkiye emeklilerin ortalama aylığının 13 bin lira olduğunu anımsatan Prof. Dr. Çelik, "En düşük aylık nedir, bilmiyoruz. 10 bin TL’ye tamamlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu açıklamıyor, ben iki yıldır uğraşıyorum. Yargıya gittim, iki sene önceki öğrendim. 4 bin 200 lira diye yazdılar bana. Ama şu andakini bilmiyorum. Veri konusunda tartışma var" ifadelerini kullandı.
En düşük emekli maaşı alan vatandaşları bekleyen kök aylık tehlikesine dikkat çeken Aziz Çelik, şöyle devam etti: