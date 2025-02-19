Emlak Konut'tan dar gelirliye konut! Sıfır peşinat, düşük faizli kampanya devreye alınıyor

Dar gelirliye uygun ödeme koşullarıyla konut müjdesi

Bakan Kurum, Emlak Konut’un yeni bir kampanyayı duyuracağını belirterek, “Sektörün hareketliliğini artıracak bir kampanyayı da Emlak Konut’umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz. Başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut’umuz duyuracak” diye konuştu.