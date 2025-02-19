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Emlak Konut'tan dar gelirliye konut! Sıfır peşinat, düşük faizli kampanya devreye alınıyor

Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı dar gelirli ve orta gelir grubu için konut kampanyası başlatıyor. Ev almak isteyene düşük faizli kampanya düşük peşinat ya da peşinatsız seçeneklerle sunulacak. Faiz yüzde 1.5 seviyesine inecek. İşte konut kampanyasının detayları…

Emlak Konut'tan dar gelirliye konut! Sıfır peşinat, düşük faizli kampanya devreye alınıyor - Sayfa 1

Konut sektöründe düşük faizli kampanya hamlesi Emlak Konut’tan geldi. Dar gelirliye yönelik kampanyanın detayları ortaya çıktı. Buna göre, faiz yüzde 1.5 seviyesine inecek, peşinatsız ve düşük peşinatlı seçenekler sunulacak. Ayrıca 81 ilde sosyal konut ve arsa maliyetini düşürecek adımlar da geliyor.

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Emlak Konut'tan dar gelirliye konut! Sıfır peşinat, düşük faizli kampanya devreye alınıyor - Sayfa 2

Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı (GYO konut kampanyasını başlatıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO’nun orta gelire yönelik bir kampanyayı bugün başlatacağını açıklarken, dar gelirliler için de 81 ilde sosyal konut projesinin hazırlandığını duyurdu.

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Emlak Konut'tan dar gelirliye konut! Sıfır peşinat, düşük faizli kampanya devreye alınıyor - Sayfa 3

Dar gelirliye uygun ödeme koşullarıyla konut müjdesi

Bakan Kurum, Emlak Konut’un yeni bir kampanyayı duyuracağını belirterek, “Sektörün hareketliliğini artıracak bir kampanyayı da Emlak Konut’umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz.  Başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut’umuz duyuracak” diye konuştu.

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Emlak Konut'tan dar gelirliye konut! Sıfır peşinat, düşük faizli kampanya devreye alınıyor - Sayfa 4

Peşinatsız, düşük peşinatlı konut kampanyası devrede!

Orta gelir grubuna yönelik hazırlanan kampanyada, düşük faiz oranının yanı sıra peşinatsız ve düşük peşinatlı seçenekler yer alacak. Posta Gazetesi’nin haberine göre, kampanyada faiz oranı yüzde 1.5 seviyesine çekilecek.

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