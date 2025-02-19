Emlak Konut'tan dar gelirliye konut! Sıfır peşinat, düşük faizli kampanya devreye alınıyor
Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı dar gelirli ve orta gelir grubu için konut kampanyası başlatıyor. Ev almak isteyene düşük faizli kampanya düşük peşinat ya da peşinatsız seçeneklerle sunulacak. Faiz yüzde 1.5 seviyesine inecek. İşte konut kampanyasının detayları…
Konut sektöründe düşük faizli kampanya hamlesi Emlak Konut’tan geldi. Dar gelirliye yönelik kampanyanın detayları ortaya çıktı. Buna göre, faiz yüzde 1.5 seviyesine inecek, peşinatsız ve düşük peşinatlı seçenekler sunulacak. Ayrıca 81 ilde sosyal konut ve arsa maliyetini düşürecek adımlar da geliyor.
Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı (GYO konut kampanyasını başlatıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO’nun orta gelire yönelik bir kampanyayı bugün başlatacağını açıklarken, dar gelirliler için de 81 ilde sosyal konut projesinin hazırlandığını duyurdu.
Dar gelirliye uygun ödeme koşullarıyla konut müjdesi
Bakan Kurum, Emlak Konut’un yeni bir kampanyayı duyuracağını belirterek, “Sektörün hareketliliğini artıracak bir kampanyayı da Emlak Konut’umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz. Başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut’umuz duyuracak” diye konuştu.