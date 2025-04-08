Emlak ve oto satışında yeni dönem başladı: Yapmayan yandı! İşte cezası...

Haber Global'de yer alan habere göre 7 Nisan itibarıyla tüm emlak ilanları yalnızca e-Devlet üzerinden, yetkilendirilmiş kişi ve kurumlar tarafından yayımlanacak. Bu değişikliğin hem emlakçılar, hem de tüketiciler için güvenliği artırması bekleniyor.