Emlak ve oto satışında yeni dönem başladı: Yapmayan yandı! İşte cezası...
Yeni düzenlemeyle kayıt dışı ticaretin ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu amaçla bugünden itibaren emlak ilanları sadece yetkili kişi ve kuruluşlar tarafından e-Devlet üzerinden yayınlanabilecek. Ayrıca, yetki belgesi olmayan oto galerilerinin araç ilanı vermesi yasaklandı. 2023 model ve üzeri konsinye araç satışlarında ise araç sahibinin e-Devlet üzerinden yetkilendirme yapması zorunlu hale getirildi.
Son yıllarda ciddi bir sorun haline gelen emlak sektöründeki manipülatif fiyatlar ve sahte ilanları engellemek amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) kapsamı genişletildi.
Emlak ilanları için 2023 yılından itibaren uygulanan sistemde bugünden itibaren yeni bir döneme geçildi.
Haber Global'de yer alan habere göre 7 Nisan itibarıyla tüm emlak ilanları yalnızca e-Devlet üzerinden, yetkilendirilmiş kişi ve kurumlar tarafından yayımlanacak. Bu değişikliğin hem emlakçılar, hem de tüketiciler için güvenliği artırması bekleniyor.
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, kimlik doğrulama uygulamasının ardından EİDS kapsamında yetki belgesi olmayan işletmelerin ilan vermesinin sonlanacağını belirterek, "7 Nisan itibariyle konsinye olarak tabir ettiğimiz üçüncü kişilere ait araçların satışından önce araç sahibi, satış ve pazarlama sorumluluğu verdiği işletmeye kendi e-devlet hesabı üzerinden yetki verecek. Otomotiv sektörü için ilk etapta 2023 model ve sonrası araçlar için zorunlu hale getirilirken 2025 yılının ileriki dönemlerinde tüm araçları kapsaması bekleniyor" dedi.