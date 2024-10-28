Emlak vergisi için 5 yıl fırsatı: Başvuran parasını geri alacak! Şartları sağlayana vergi yok
Kasım ayında başlayacak emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için geri sayım başlarken, emekli maaşı alanların emlak vergisinden muaf tutulacağı duyuruldu. Peki, emlak vergisi muafiyeti hangi koşullarda uygulanır? Kimler bu muafiyetten yararlanabilir? Gözden kaçan 5 yıllık detayla ilgili tüm merak edilenler...
Geçen yıl EYT düzenlemesiyle 2 milyon kişi emekliliğe hak kazanırken, bu yıl Ağustos ayına kadar 300 bin kişi daha emekli oldu. Bu rakamın yıl sonunda daha da yükselmesi bekleniyor. Emekli maaşı bağlananlara bayram ikramiyesi ve maaş promosyonu gibi ek gelir imkanlarının yanı sıra emlak vergisinde de muafiyet tanınıyor. Böylece yüz binlerce kişi için emlak vergisinden muaf olma hakkı sağlanmış oldu.
Bu kapsamda brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutu olan ve SGK’dan alınan emekli maaşı dışında geliri olmayan emekliler, ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları emlak vergisinden muaf tutuluyor. Dul ve yetim aylığı alan kişiler de bu haktan faydalanabiliyor.
Geçen yıl elde ettiği mevduat faizi ve temettü gibi gelirlerin toplamı 150 bin lirayı aşan emekliler ise bu muafiyetten yararlanamıyor.
Muafiyet hakkı emekli olunan yılı izleyen yıldan itibaren başlıyor. Örneğin, 2022 yılında emekli olan ve tek konutu 200 metrekareyi aşmayan, çalışmayan kişiler, 2023 yılında bu muafiyetten faydalanabilir. 2023 yılı içinde emekli maaşı bağlananlar için ise muafiyet 2025 yılında devreye girecek.