Emlak vergisi için 5 yıl fırsatı: Başvuran parasını geri alacak! Şartları sağlayana vergi yok

Geçen yıl EYT düzenlemesiyle 2 milyon kişi emekliliğe hak kazanırken, bu yıl Ağustos ayına kadar 300 bin kişi daha emekli oldu. Bu rakamın yıl sonunda daha da yükselmesi bekleniyor. Emekli maaşı bağlananlara bayram ikramiyesi ve maaş promosyonu gibi ek gelir imkanlarının yanı sıra emlak vergisinde de muafiyet tanınıyor. Böylece yüz binlerce kişi için emlak vergisinden muaf olma hakkı sağlanmış oldu.