Emlak vergisinde son günlere girildi! Beyanname vermeyene ceza var

Emlak vergisi metrekare birim fiyatlar üzerinden belirleniyor

Emlak vergisi değeri, belediyelerde 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Şu anda 2021 yılında karara bağlanan, 2022-2025 yıllarına ait arsa ve arazi metrekare birim değerleri üzerinden hesaplama yapılıyor. Vergi hesabında ilk yıl herhangi bir artış yapılmadan belirlenen değerler üzerinden ödeme yapılırken, ara yıllarda ise bu rayiç bedellere yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. 2024 de ara yıl olduğundan bu yıl da yeniden değerleme oranının yarısı üzerinden hesap yapıldı. Yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak açıklanmıştı. Buna göre emlak vergisinde yüzde 29.23 artış oldu.