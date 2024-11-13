Emlak vergisinde son günlere girildi! Beyanname vermeyene ceza var
Emlak vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi 1 Kasım’da başlamıştı. Ev arsa ve iş yeri sahipleri için için süre 30 Kasım’da doluyor. Beyanname vermeyen mülk sahiplerine usulsüzlük cezası kesilecek. Peki, Emlak vergisinden kimler muaf? Yeni ev alanlar ne zaman ödeme yapacak? Emekli olanlarda durum ne? İşte emlak vergisi ile ilgili bilmeniz gerekenler
Ev, arsa, arazi, işyeri olan milyonları ilgilendiriyor. Emlak vergisinde son günlere girildi. Mülk sahipleri taşınmazların vergisini bu ay sonuna kadar ödeyecek.
Gayrimenkulü olan mülk sahipleri için emlak vergisinde bu yılın ilk taksit ödeme dönemi 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlanmıştı. 1 Kasım itibarıyla 2024’ün ikinci taksit dönemi de başladı. Kasım ayı boyunca ödeme yapılabilecek.
Emlak vergisini geciktirene faiz uygulanacak
Emlak vergisini, gayrimenkulün maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa taşınmazı malik gibi kullananlar ödüyor. İki taksiti birden peşin ödeyenler hariç tüm mülk sahipleri ikinci taksiti zamanında ödemeli. Ödemeyi geciktirenlere aylık yüzde 4.5 gecikme faizi uygulanıyor.
Emlak vergisi metrekare birim fiyatlar üzerinden belirleniyor
Emlak vergisi değeri, belediyelerde 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Şu anda 2021 yılında karara bağlanan, 2022-2025 yıllarına ait arsa ve arazi metrekare birim değerleri üzerinden hesaplama yapılıyor. Vergi hesabında ilk yıl herhangi bir artış yapılmadan belirlenen değerler üzerinden ödeme yapılırken, ara yıllarda ise bu rayiç bedellere yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. 2024 de ara yıl olduğundan bu yıl da yeniden değerleme oranının yarısı üzerinden hesap yapıldı. Yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak açıklanmıştı. Buna göre emlak vergisinde yüzde 29.23 artış oldu.