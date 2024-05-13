Emlak vergisinde son ödeme tarihi 31 Mayıs: Hangi emekliler emlak vergisinden muaf? İşte detaylar...
Emlak vergisinin birinci taksit ödeme süresi 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Geçen yıl emekli olanlar ilk defa bu yıldan itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilecek. Peki emlak vergisi muafiyetinden hangi emekliler yararlanır? Kimler emlak vergisi ödemez? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emeklilere uygulanan emlak vergisi muafiyeti ile ilgili tüm merak edilen detayları yazdı.
Emlak vergisinin birinci taksitini ödeme süresi 31 Mayıs’a kadar devam edecek. Peşin ödemelerin de bu süre içinde yapılması gerekiyor. Taksitli ödeme halinde ikinci taksit Kasım ayında ödenecek.
EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?
Emlak vergisinde bazı vatandaşlar için muafiyet uygulanır. Hiçbir geliri olmayanlar ile gelirleri sadece emekli, dul ve yetim aylığından ibaret olanlardan, engellilerden, gazilerden, şehitlerin dul ve yetimlerinden emlak vergisi alınmaz. Ancak, bu kişilere emlak vergisi muafiyeti uygulanabilmesi için konutun mesken olarak kullanılması, tek konut olması ve brüt 200 metrekareyi geçmemesi gerekir.
2023’TE EMEKLİ OLAN EYT’LİLER BU YIL YARARLANACAK
İlk defa emekli olanlar, emekli oldukları tarihi izleyen yıldan itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanırlar. Geçen yıl Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kapsamında emekli olan EYT’liler de 2024 yılından itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilecekler. Bu yıl emekli olanlar ise gelecek yıldan itibaren yararlanmaya başlayacaklar.
YENİ EMEKLİ OLANLAR EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANMAK İÇİN NE YAPMALI?
Yeni emekli olanların emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için belediyeye başvurmaları gerekiyor. Başvuru yaparken “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form” doldurulmalı...