Emlakçılarda satılık yalı ilanları arttı! İstanbul Boğazı’nda 100’e yakını alıcı bekliyor
İstanbul Boğazı'nın incisi 366 yalıdan 100'e yakını satılığa çıktı. Emlakçılarda satılık ilanları çoğalırken, 6 milyar TL istenen Bebek'teki bir yalı, listenin en başında yer alıyor. Yalılar ya bakım maliyetlerinden ya da miras ve sonrası anlaşmazlıklar nedeniyle satılıyor.
Emlakçılarda son dönemde ‘satılık yalı’ ilanları dikkat çekiyor. İstanbul Boğazı'nda bulunan 366 yalıdan 100’e yakınının satılık olduğu belirtiliyor. Fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Satılık ilanı verilenler arasında en dikkat çeken ise 6 milyar TL’lik satış fiyatıyla Bebek'teki görkemli yalı oldu.
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Rumelihisarı'ndaki Müşir Zeki Paşa Yalısı'na 120 milyon Euro (4.5 milyar TL) fiyat biçiliyor. Kanlıca'daki yalıya, 2.4 milyar lira isteniyor. Emlakçılar, "Ortalama yüzde 30 artış var" diyor.
Yalı fiyatlarında yüzde 30 artış yaşandı
Boğaz'ın incisi 366 yalıdan 100'e yakını alıcı bekliyor. Satılık yalılarda başı 6 milyar lirayla Bebek'teki bir yalı çekiyor. Emlakçılar, bu yıl fiyatlarda ortalama yüzde 30 artış yaşandığını belirtiyor.
En büyük neden miras ve bakım maliyetleri
İstanbul Boğazı'nın ihtişamlı ve görkemli yapıları olan yalılar herkesin hayallerini süslüyor. Son dönemde fazlaca satılık yalı ilanı görülürken, emlakçılar bunun en büyük sebeplerinin mirası elden çıkartma isteği ve yüksek bakım maliyetleri olduğunu belirtiyor. Para dergisinin haberine göre; Boğaz'ın incisi 366 yalıdan 100'e yakını alıcı bekliyor. İlanlara göre fiyatta başı 6 milyar lirayla Bebek'teki bir yalı çekiyor. 2.4 milyar lirayla Kanlıca'daki başka bir yalı takip ediyor.