Emlakçılarda satılık yalı ilanları arttı! İstanbul Boğazı’nda 100’e yakını alıcı bekliyor

En büyük neden miras ve bakım maliyetleri

İstanbul Boğazı'nın ihtişamlı ve görkemli yapıları olan yalılar herkesin hayallerini süslüyor. Son dönemde fazlaca satılık yalı ilanı görülürken, emlakçılar bunun en büyük sebeplerinin mirası elden çıkartma isteği ve yüksek bakım maliyetleri olduğunu belirtiyor. Para dergisinin haberine göre; Boğaz'ın incisi 366 yalıdan 100'e yakını alıcı bekliyor. İlanlara göre fiyatta başı 6 milyar lirayla Bebek'teki bir yalı çekiyor. 2.4 milyar lirayla Kanlıca'daki başka bir yalı takip ediyor.