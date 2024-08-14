Emlakta yeni dönem 15 Eylül'de başlıyor: 'Doğrulanmış ilan' düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
'Doğrulanmış ilan' düzenlemesi 15 Eylül'de devreye girecek. Yeni düzenlemeyle konut satacak kişiler, aynı taşınmaz için birden fazla emlakçı yetkilendirebilecek ve yetkilendirme süresi asgari 3 ay olacak. Günlük kiralık taşınmazlar yanında henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri ile gecekondular gibi herhangi bir sebeple tapusu bulunmayan taşınmazlar uygulamaya dahil olmayacak.
Ticaret Bakanlığı tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak 'doğrulanmış ilan' düzenlemesinin esas ve usullerini belirledi.
Uygulamaya göre, konut satacak kişiler, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek.
Bakanlıktan konuya ilişkin ilgili sivil toplum kuruluşlarına gönderilen yazıya göre, söz konusu düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla yetki belgesiz emlak işletmeleri ilan girişi yapamayacak.
Yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak işletmelerinin, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) yetki doğrulamasının devreye alınması sonrasında ilan verirken sorun yaşamamak ve idari yaptırıma maruz kalmamak için bu belgeyi alması önem taşıyor.