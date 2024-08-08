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  4. Emlakta yeni dönem: E-Devlet'ten yapılacak, zorunlu olacak

Emlakta yeni dönem: E-Devlet'ten yapılacak, zorunlu olacak

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi düzenlemesi ile internetteki sahte konut ilanlarının önüne geçilecek. Artık ev sahibi konutunu satacak emlakçıyı e-devlet üzerinden yetkilendirecek. Emlakçı da aldığı yetkiyle bu ilanı emlak sitelerine girebilecek.

Emlakta yeni dönem: E-Devlet'ten yapılacak, zorunlu olacak - Sayfa 1

Emlakta sahte ve hileli ilan dönemi bitiyor. 1 Kasım 2023'te devreye giren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) ilk fazı olan kimlik doğrulamasından sonra sıra ikinci fazı olan yetki ve yetkilendirme doğrulamasına geldi.

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Emlakta yeni dönem: E-Devlet'ten yapılacak, zorunlu olacak - Sayfa 2

15 Eylül'de kısmen hayata geçirilecek düzenleme yıl sonunda ise tam anlamıyla devreye girecek. Yeni düzenlemede konutunu emlakçıya verecek olan ev sahibi, e-devlet üzerinden emlak işletmesinin Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi numarasını girip emlak işletmesini yetkilendirecek.

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Emlakta yeni dönem: E-Devlet'ten yapılacak, zorunlu olacak - Sayfa 3

Emlakçı da almış olduğu yetkiyle bu ilanı emlak sitelerine girebilecek. Kişiler kendi ya da birinci derece akrabalarına ait gayrimenkullerin dışındaki tüm kiralanacak veya satılacak gayrimenkuller için emlakçı yetkilendirecek.

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Emlakta yeni dönem: E-Devlet'ten yapılacak, zorunlu olacak - Sayfa 4

SPEKÜLASYONU ÖNLEYECEK

E-devlet üzerinden yapılacak yetkilendirmeler 3 ay sürecek ve hem satılık hem de kiralık taşınmazlar için zorunlu olacak. Tapusuz taşınmazlar bu uygulamaya dahil edilmeyecek.

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