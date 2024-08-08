Emlakta yeni dönem: E-Devlet'ten yapılacak, zorunlu olacak
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi düzenlemesi ile internetteki sahte konut ilanlarının önüne geçilecek. Artık ev sahibi konutunu satacak emlakçıyı e-devlet üzerinden yetkilendirecek. Emlakçı da aldığı yetkiyle bu ilanı emlak sitelerine girebilecek.
Emlakta sahte ve hileli ilan dönemi bitiyor. 1 Kasım 2023'te devreye giren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) ilk fazı olan kimlik doğrulamasından sonra sıra ikinci fazı olan yetki ve yetkilendirme doğrulamasına geldi.
15 Eylül'de kısmen hayata geçirilecek düzenleme yıl sonunda ise tam anlamıyla devreye girecek. Yeni düzenlemede konutunu emlakçıya verecek olan ev sahibi, e-devlet üzerinden emlak işletmesinin Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi numarasını girip emlak işletmesini yetkilendirecek.
Emlakçı da almış olduğu yetkiyle bu ilanı emlak sitelerine girebilecek. Kişiler kendi ya da birinci derece akrabalarına ait gayrimenkullerin dışındaki tüm kiralanacak veya satılacak gayrimenkuller için emlakçı yetkilendirecek.
SPEKÜLASYONU ÖNLEYECEK
E-devlet üzerinden yapılacak yetkilendirmeler 3 ay sürecek ve hem satılık hem de kiralık taşınmazlar için zorunlu olacak. Tapusuz taşınmazlar bu uygulamaya dahil edilmeyecek.