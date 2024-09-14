Emlakta yeni dönem yarın başlıyor: Sahte ev ilanına geçit yok! Sistem nasıl çalışacak?
Emlakta sahte ve hileli ilanın önüne geçmek için yeni dönem yarın başlıyor. Artık yetkisi olmayan emlakçı internet portalında ev satamayacak. 70 bin emlakçı yetki belgesini alırken, 20 bin emlak ofisi de yetki için müracaat etti.
Emlakta sahte ve hileli ilanın önüne geçmek için yeni dönem yarın başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirdiği "doğrulanmış ilan" uygulaması yarın başlıyor.
Düzenlemeyle birlikte artık yetki belgesi olmayan emlakçılar, emlak portalları üzerinden ilan veremeyecek. Böylece sahte emlak ilanlarının önüne geçilmiş olacak.
Bakanlıkça kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) yarın kısmen hayata geçirilecek, yıl sonunda ise tam anlamıyla devreye girecek.
YETKİ 3 AY GEÇERLİ
Yeni düzenlemede konutunu emlakçıya verecek olan ev sahibi, e-devlet üzerinden emlak işletmesinin Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi numarasını girip emlak işletmesini yetkilendirecek. Emlakçı da almış olduğu yetkiyle bu ilanı emlak sitelerine girebilecek.