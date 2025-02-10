En çok ABD tahvili tutan ülkeler belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı! Türkiye listeye giremedi
En çok ABD tahviline sahip olan ülkeler arasında belli olurken Türkiye, ilk 20'de kendisine yer bulamadı. Açıklanan listede en çok ABD tahviline sahip ülke şaşırttı.
ABD'nin ihraç ettiği yaklaşık 366 trilyonluk tahvil yükümlülüğü bulunuyor. Bu tahviller küresel finansal sistemin önde gelen enstrümanlarını oluştururken, birçok ülkenin portföyünde de ön sıralarda yer alıyor.
İşte portföyünde en çok ABD tahvili bulunan ülkeler...
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