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  4. En çok ABD tahvili tutan ülkeler belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı! Türkiye listeye giremedi

En çok ABD tahvili tutan ülkeler belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı! Türkiye listeye giremedi

En çok ABD tahviline sahip olan ülkeler arasında belli olurken Türkiye, ilk 20'de kendisine yer bulamadı. Açıklanan listede en çok ABD tahviline sahip ülke şaşırttı.

En çok ABD tahvili tutan ülkeler belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı! Türkiye listeye giremedi - Sayfa 1

ABD'nin ihraç ettiği yaklaşık 366 trilyonluk tahvil yükümlülüğü bulunuyor. Bu tahviller küresel finansal sistemin önde gelen enstrümanlarını oluştururken, birçok ülkenin portföyünde de ön sıralarda yer alıyor.

İşte portföyünde en çok ABD tahvili bulunan ülkeler...

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En çok ABD tahvili tutan ülkeler belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı! Türkiye listeye giremedi - Sayfa 2

20. Almanya

97,7 milyar dolar

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En çok ABD tahvili tutan ülkeler belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı! Türkiye listeye giremedi - Sayfa 3

19. Meksika

100,8 milyar dolar

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En çok ABD tahvili tutan ülkeler belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı! Türkiye listeye giremedi - Sayfa 4

18. Güney Kore

127,8 milyar dolar

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