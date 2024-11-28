En çok hangi sektörde işçi arıyor? İşte yıldızı parlayan o meslekler
2024 yılında istihdam piyasasında en çok iş ilanı imalat ve tekstil sektörü tarafından açıldı. İş ilanının en çok arttığı sektör ise telekomünikasyon oldu.
2024 iş piyasasında en çok iş ilanını üretim sektörü verdi. Ekonomide uygulanan yüksek faiz politikasına rağmen istihdam oranı korunuyor. Bu durum iş ilanlarına da yansıyor.
En çok hangi sektör işçi arıyor?
Pek çok sektörde eleman arayışı arttı. Kariyer.net’in üçüncü çeyrek istatistiklerine göre en fazla iş ilanı yayınlanan sektörler yapı, üretim ve tekstil oldu.
En çok eleman arayan sektör telekomünikasyon
İş ilanı en fazla artan sektörler arasında ilk sırayı telekomünikasyon aldı. Sektörde ilanlar yüzde 34 arttı. İşe girmek isteyen adayları bu ilanlara yaptığı başvurular ise yüzde 31 artış gösterdi.