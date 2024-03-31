En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,56 ile Petkim, yüzde 8,27 ile Akfen Yenilenebilir Enerji ve 8,26 ile Eczacıbaşı İlaç şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 505 milyar 150 milyon lirayla Koç Holding, 410 milyar 895 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 397 milyar 230 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.