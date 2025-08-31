En çok kazandıran fonlar belli oldu! İşte Ağustos ayının yüksek getiri sağlayan fonları
2025 yılının Ağustos ayında yatırım fonları yatırımcısına önemli kazançlar sundu. Listenin zirvesinde, yüzde 84,54’lük getirisiyle Pardus Portföy Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon (PYR) yer aldı. İşte en çok kazanç sağlayan 10 fon....
Ay boyunca özellikle hisse senedi fonları dikkat çekti. İlk üç sırada yer alan fonların getirileri yüzde 45’in üzerinde gerçekleşti.
Pardus ve Tera Portföy’ün yönettiği fonlar, yatırımcısına yüksek oranda getiri sağlayanlar arasında yer aldı.
