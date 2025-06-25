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  4. En çok prim yapan ve değer kaybedenler 10 hisse belli oldu: Yatırımcılar bu hisseleri radara aldı

En çok prim yapan ve değer kaybedenler 10 hisse belli oldu: Yatırımcılar bu hisseleri radara aldı

Haftanın üçüncü işlem günü geride kalırken borsada günün en çok kaybettiren ve kazandıran hisseleri netleşti.

En çok prim yapan ve değer kaybedenler 10 hisse belli oldu: Yatırımcılar bu hisseleri radara aldı - Sayfa 1

Borsada 25 Haziran Çarşamba günü BİST100 endeksi yüzde 0,32 düşüşle 9418,52 puandan kapandı. Aynı gün 20 hisse tavan fiyattan işlem görürken, sadece 1 hisse taban fiyattan seansı tamamladı.

İşte çarşamba günü en çok düşen hisseler...

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En çok prim yapan ve değer kaybedenler 10 hisse belli oldu: Yatırımcılar bu hisseleri radara aldı - Sayfa 2

10 - Ege Gübre Sanayii A.Ş. (EGGUB)
Kapanış Fiyatı: 88,00 TL
Yüzdelik Değişim: %-4,86

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En çok prim yapan ve değer kaybedenler 10 hisse belli oldu: Yatırımcılar bu hisseleri radara aldı - Sayfa 3

9 - İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (IPEKE)
Kapanış Fiyatı: 60,15 TL
Yüzdelik Değişim: %-4,90

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En çok prim yapan ve değer kaybedenler 10 hisse belli oldu: Yatırımcılar bu hisseleri radara aldı - Sayfa 4

8 - Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (DOGUB)
Kapanış Fiyatı: 18,92 TL
Yüzdelik Değişim: %-5,02

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