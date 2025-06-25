En çok prim yapan ve değer kaybedenler 10 hisse belli oldu: Yatırımcılar bu hisseleri radara aldı
Haftanın üçüncü işlem günü geride kalırken borsada günün en çok kaybettiren ve kazandıran hisseleri netleşti.
Borsada 25 Haziran Çarşamba günü BİST100 endeksi yüzde 0,32 düşüşle 9418,52 puandan kapandı. Aynı gün 20 hisse tavan fiyattan işlem görürken, sadece 1 hisse taban fiyattan seansı tamamladı.
İşte çarşamba günü en çok düşen hisseler...
1 | 21
9 - İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (IPEKE)
Kapanış Fiyatı: 60,15 TL
Yüzdelik Değişim: %-4,90
3 | 21