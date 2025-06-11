En değerli 20 hisse açıklandı! İlk sıranın yanına kimse yaklaşamadı: İşte borsanın en ağır topları

Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta BİST100 endeksi yüzde 5,18 değer kazanarak 9.486,56 puandan kapandı. Bu yükseliş, piyasa değeri sıralamalarında dikkat çeken değişikliklere neden oldu. Hem büyük ölçekli şirketlerde hem de küçük piyasa değerine sahip hisselerde hareketlilik yaşanırken, yatırımcıların ilgisi bu değişimlere yoğunlaştı.

İşte piyasa değeri en düşük şirketler...