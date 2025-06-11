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  4. En değerli 20 hisse açıklandı! İlk sıranın yanına kimse yaklaşamadı: İşte borsanın en ağır topları

En değerli 20 hisse açıklandı! İlk sıranın yanına kimse yaklaşamadı: İşte borsanın en ağır topları

Borsa İstanbul’da geride kalan haftada işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek ve en düşük olanlar açıklandı.

En değerli 20 hisse açıklandı! İlk sıranın yanına kimse yaklaşamadı: İşte borsanın en ağır topları - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta BİST100 endeksi yüzde 5,18 değer kazanarak 9.486,56 puandan kapandı. Bu yükseliş, piyasa değeri sıralamalarında dikkat çeken değişikliklere neden oldu. Hem büyük ölçekli şirketlerde hem de küçük piyasa değerine sahip hisselerde hareketlilik yaşanırken, yatırımcıların ilgisi bu değişimlere yoğunlaştı. 

İşte piyasa değeri en düşük şirketler...

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En değerli 20 hisse açıklandı! İlk sıranın yanına kimse yaklaşamadı: İşte borsanın en ağır topları - Sayfa 2

20. Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATAGY)
Piyasa Değeri: 515 milyon 850 bin TL
2 sıra yükseldi

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En değerli 20 hisse açıklandı! İlk sıranın yanına kimse yaklaşamadı: İşte borsanın en ağır topları - Sayfa 3

19. Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OYAYO)
Piyasa Değeri: 512 milyon 800 bin TL
2 sıra yükseldi

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En değerli 20 hisse açıklandı! İlk sıranın yanına kimse yaklaşamadı: İşte borsanın en ağır topları - Sayfa 4

18. Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO)
Piyasa Değeri: 511 milyon 200 bin TL
1 sıra yükseldi

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