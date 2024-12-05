En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte milyonların takip ettiği o rakam...
Milyonlarca emeklinin gözü ocak zammında. 2024'ün temmuz-aralık aylarını kapsayan 6 aylık enflasyona göre zam alacak emekliler, 5 aylık enflasyona göre ise yüzde 14,57'lük zammı garantiledi. 3 Ocak'ta açıklanacak olan aralık enflasyonunun yüzde 2 ila 3 arasında gelmesi bekleniyor. Peki bu durumda emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç liraya çıkacak? İşte konuya ilişkin detaylar...
Aralık ayına girilmesiyle asgari ücret, memur ve emekliye yapılacak zam için heyecan daha da arttı. Milyonların maaşlarına yapılacak artışı merakla bekliyor.
ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞI 10 ARALIK'TA BAŞLIYOR
Asgari ücret zammını Asgari ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Komisyonun ilk toplantısı ise 10 Aralık'ta. Memur ve emekli zammında ise enflasyon belirleyici olacak.
EMEKLİ VE MEMURUN GÖZÜ ENFLASYONDA
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2024'ün ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise 2025'in ilk yarısında toplu sözleşmeden gelen yüzde 6'lık zam ve enflasyon farkı alacak.
5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAMLAR
Aylık enflasyon temmuzda yüzde 3,32, ağustosta yüzde 2,47, eylülde yüzde 2,97, ekimde 2,88, kasımda ise yüzde 2,24 geldi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 14,57'lik zammı şimdiden garantiledi.