En düşük emekli aylığına 'enflasyon' ayarı! Emekliye 2 formüllü ek iyileştirme masada

Hükümet çalışmalara başladı

En düşük emekli aylığının enflasyon oranının altında kalmaması için taban aylıkta düzenleme yapılabilmesi için hazırlıklara başlandı. Yeni Şafak’ın haberine göre, 12 bin 500 lira olan emekli taban maaşının yıl sonunda 6 aylık değil 12 aylık yani yıllık enflasyon farkı kadar artırılması için çalışmalar yapılıyor.