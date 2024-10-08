En düşük emekli aylığına 'enflasyon' ayarı! Emekliye 2 formüllü ek iyileştirme masada
Milyonlarca emeklinin maaşına enflasyon zammı dışında iyileştirme için hükümet çalışmalara başladı. En düşük emekli maaşının 2024 sonunda 12 bin 500 liradan 17 bin 500 liraya çıkarılması bekleniyor. Emekliye yasal zam dışında iyileştirme yapılacak.
En düşük emekli maaşına enflasyon zammı ve buna ek iyileştirme gündemde. Yıl sonunda belirlenecek en düşük emekli maaşının 2025’in ilk yarısında geçerli olacak şekilde enflasyon zammı ve ek iyileştirme seçeneğinin masada olduğu belirtiliyor.
Hükümet çalışmalara başladı
En düşük emekli aylığının enflasyon oranının altında kalmaması için taban aylıkta düzenleme yapılabilmesi için hazırlıklara başlandı. Yeni Şafak’ın haberine göre, 12 bin 500 lira olan emekli taban maaşının yıl sonunda 6 aylık değil 12 aylık yani yıllık enflasyon farkı kadar artırılması için çalışmalar yapılıyor.
En düşük emekli maaşı için iyileştirme masada
En düşük emekli maaşı için ilk senaryo senelik enflasyonun beklentiler dahilinde yüzde 40 düzeyinde olması halinde en düşük emekli maaşının 17 bin 500 liraya çıkarılması. İkinci senaryo ise 6 aylık enflasyon farkının üstüne bütçe olanakları dahilinde iyileştirme yapılması. Buna göre, en düşük emekli aylığına, 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra 10 puanlık iyileştirme yapılacak.
Kulislerde 2 seçenek konuşuluyor
Ankara’daki ekonomi bürokrasisi, 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak en düşük emekli aylığında, 6 aylık enflasyon farkından kaynaklanan yasal zam dışında, iyileştirme yapılması için çalışıyor. Söz konusu iyileştirme, yasa teklifiyle Meclis gündemine alınarak sağlanacak.