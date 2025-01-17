En düşük emekli maaşı farkı şubatta hesaplara geçiyor! İşte gün gün aylık ödeme tarihleri

3 milyon 870 bin kişiye ödeme yapılacak

Türkiye'de halen 12 bin 500 TL altında aylık ödenen kişi sayısı 3 milyon 800 bin civarında bulunuyor. Sabah’ın haberine göre, Ocak 2025'te yapılan artışla bu sayı 1 milyon 980 bin kişiye düştü. Yasa teklifiyle en düşük emekli aylığı ödeme tutarının 14 bin 469 TL'ye çıkarılması ile aylıkları bu tutara yükseltilerek ödenecek kişi sayısı ise 3 milyon 870 bin kişiye çıkacak.