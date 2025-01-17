En düşük emekli maaşı farkı şubatta hesaplara geçiyor! İşte gün gün aylık ödeme tarihleri
En düşük emekli maaşını 14 bin 469 TL'ye çıkaran yasa teklifi Meclis’ten geçti. En düşük emekli maaşına ilişkin 1.969 TL'lik fark şubat ayında hesaplarda olacak. İşte gün gün emekli maaş ödeme tarihleri…
En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkarıldı. Maaşı yükselten yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.
Meclis’in çalışmalarına 28 Ocak'a kadar ara vermesi nedeniyle en düşük emekli maaşına ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri ocak ayının son haftasına kaldı.
Emekliye 1.969 TL'lik fark yatırılacak
SGK emeklileri her ayın 17-26'ında, Bağ-Kur emeklileri de her ayın 25-28'inde maaşlarını alıyor. Böylece en düşük emekli maaşına ilişkin 1.969 TL'lik farklar şubat ayında emeklilerin hesaplarına yatacak. En düşük emekli maaşı ocak ayında yine 12 bin 500 TL olarak hesaplara yatırılacak.
3 milyon 870 bin kişiye ödeme yapılacak
Türkiye'de halen 12 bin 500 TL altında aylık ödenen kişi sayısı 3 milyon 800 bin civarında bulunuyor. Sabah’ın haberine göre, Ocak 2025'te yapılan artışla bu sayı 1 milyon 980 bin kişiye düştü. Yasa teklifiyle en düşük emekli aylığı ödeme tutarının 14 bin 469 TL'ye çıkarılması ile aylıkları bu tutara yükseltilerek ödenecek kişi sayısı ise 3 milyon 870 bin kişiye çıkacak.