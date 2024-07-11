En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere seyyanen zam var mı? Ödemeler bu aya yetişir mi?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı en düşük emekli aylığına yapılacak olan iyileştirmede... Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tüm emeklilere seyyanen zam yapılacak mı? SSK emeklileri ayın 17’si itibarıyla maaşlarını almaya başlıyor. Zamlı maaşlar bu ayki ödeme takvimine yetişir mi? İşte detaylar...
En düşük emekli maaşının artırılması için düğmeye basıldı. Hükümet cephesinden konuyla ilgili çalışma yapıldığı açıklandı. Peki en düşük emekli maaşına düzenleme nasıl olacak? Tüm emeklileri kapsayacak bir seyyanen zam düzenlemesi yapılacak mı? Zamlı maaşlar bu aya yetişir mi?
Öte yandan bazı şartları yerine getirenler emeklilik hesabı yapmaya başladı. Peki bu yıl emekli olmak mı avantajlı, yoksa emekli olacaklar 2025 yılını mı beklenmeli?
TAHMİNLER NELER?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:
“En düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin hazırlıklar devam ediyor. Bu en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL’nin bir miktar artırılması ve en düşük emekli maaşı alan önemli bir kısmın bundan faydalanmasına yönelik bir çalışmadır.
Şu an itibarıyla en düşük emekli maaşının 12 bin TL ile 12 bin 500 TL civarına yükseltilmesini bekliyoruz. Ancak olması gereken rakam 15 bin TL’ye yükselmesi ve asgari ücretle en düşük emekli maaşı arasındaki farkın kapatılmasıdır. Burada en güçlü senaryo ise 12 bin TL ile 12 bin 500 TL aralığı diyebiliriz.