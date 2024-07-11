En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere seyyanen zam var mı? Ödemeler bu aya yetişir mi?

Şu an itibarıyla en düşük emekli maaşının 12 bin TL ile 12 bin 500 TL civarına yükseltilmesini bekliyoruz. Ancak olması gereken rakam 15 bin TL’ye yükselmesi ve asgari ücretle en düşük emekli maaşı arasındaki farkın kapatılmasıdır. Burada en güçlü senaryo ise 12 bin TL ile 12 bin 500 TL aralığı diyebiliriz.