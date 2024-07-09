En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığına zam nasıl uygulanacak?

Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında zam yapılacak. Zam oranı kök aylıklara uygulanacak. Hiçbir değişiklik yapılmadığı takdirde ek ödeme dahil kök aylığı 8.018 TL’nin altında kalanlar temmuz ayından sonra da 10 bin lira maaş almaya devam edecek. Bu durumda 1 milyon 780 bin emekli temmuz ayında zam alamayacak.