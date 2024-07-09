En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığına zam nasıl uygulanacak?
En düşük emekli aylığının yükseltilmesi için çalışma başlatıldı. Şu anda 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının 12 bin liraya çıkarılacağı iddia ediliyor. Zam kararı alınırsa kök aylığı 8.018 TL'nin altında kalanların aylıkları 12 bin liraya çıkacak. Peki, olası zam kararı nasıl uygulanacak? Kimlerin maaşlarında artış olacak?
Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında zam yapılacak. Zam oranı kök aylıklara uygulanacak. Hiçbir değişiklik yapılmadığı takdirde ek ödeme dahil kök aylığı 8.018 TL’nin altında kalanlar temmuz ayından sonra da 10 bin lira maaş almaya devam edecek. Bu durumda 1 milyon 780 bin emekli temmuz ayında zam alamayacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA ARTIŞ HAZIRLIĞI
AK Parti kurmaylarına emeklilerden gelen yoğun talep üzerine en düşük emekli aylığının artırılması için çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili çalışmalar Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumların katılımıyla devam ediyor.
En düşük emekli aylığının 12 bin liraya çıkartılması bekleniyor.
OLASI ZAM NASIL UYGULANACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin liraya çıkartılırsa kök aylıklar öncelikle yüzde 24,73 oranında artırılacak.