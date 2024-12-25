En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2025 yılı emekli zammı hesaplama tablosu...
2025 Ocak ayı emekli zammıyla ilgili hesaplamalar milyonlarca emeklinin gündeminde... Yeni zam oranlarıyla birlikte, 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak açıklanmıştı. Peki, 2025 Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konuya ilişkin detaylar...
TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, gözler aralık ayına çevrildi. 2025 Ocak ayında uygulanacak emekli maaşı zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları yakından takip ediliyor.
Zam oranlarıyla birlikte emeklilerin gelirlerinde nasıl bir artış yaşanacağı büyük bir merak konusu. Peki, 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL alan ne kadar maaş alacak?
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI
2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etmiştik. Bu sene boyunca Çalışma Bakanlığımız öncülüğünde emeklilerimize yönelik birçok proje hayata geçirildi. 16 Aralık'ta Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarıyla bir araya geldik hem kendilerine teşekkür ettik hem de hasbıhal ettik.
Emeklilerimiz konusunda bugüne kadar asla umut tacirliği yapmadık. Meydanlarda bol keseden söz verip, göreve gelince sözünü unutanlardan değiliz. Yaşanan her sıkıntının, iletilen her serzenişin farkındayız.
5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – kasım döneminde yüzde 14,58 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 14,58 oranında zam kesinleşmiş oldu.