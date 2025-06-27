En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki en net rakam
Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasına sayılı günler kala AK Parti, 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşının artırılması için çalışmalara başladı. Peki en düşük emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı için masada hangi rakam var? İşte olası zam senaryoları...
Milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren en düşük emekli maaşı için düzenleme çalışmaları başladı.
AK Partili milletvekilleri ile yapılan toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşının artırılması için çalışma başlattıklarını açıkladı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre en düşük emekli maaşı için 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon oranıyla oluşacak 6 aylık enflasyon ortalaması baz alınacak. Son açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda 5 aylık kümülatif artış yüzde 15.09 seviyesinde.