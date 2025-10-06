En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası 4 senaryo
Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklamasıyla birlikte milyonlarca SGK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak ayında alacakları zam oranları şekillenmeye başladı. Eylül enflasyonunun ardından emeklilerin yüzde 7.51 zammı kesinleşti. Yıl sonuna ilişkin 4 tahmine göre ise ocakta yüzde 10.14 ila yüzde 13.08 arasında zam yapılması bekleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon verisinden 3'ü belli oldu. Temmuz enflasyonu yüzde 2.06, ağustos enflasyonu yüzde 2.04, eylül enflasyonu ise yüzde 3.23 olarak gerçekleşti. Böylece Temmuz- Eylül döneminde enflasyon yüzde 7.51 oldu. Geriye 3 veri daha kaldı.
YÜZDE % 10.14-13.08 ARASI
Emekli zamlarına ilişkin yıl sonu beklentileri konusunda farklı senaryolar sözkonusu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin üst bandı yüzde 29. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı yüzde 10.56 olarak şekilleniyor. Orta Vadeli Programda ise 2025 yılı sonu tahmini yüzde 28.5 olarak kayda geçti. Bu tahmine göre, ikinci yarı için SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.14 zam alabilecek.
Merkez Bankası'nın yaptığı eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 29.86 olarak tahmin edildi. Bu senaryoyla da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 11.3 seviyesinde kalacak. Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi anketindeki tahmin ise yüzde 31.94 olarak ortaya çıktı. Bu tahminle de zam oranı yüzde 13.08 olacak.
EN DÜŞÜK MAAŞ NE OLACAK?
En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesinde bulunuyor. 6 aylık enflasyonun senaryolarına göre bu rakam 18 bin TL'nin üzerine çıkacak. Buna göre en düşük emekli maaşı yıl sonunda, yüzde 10.56 zamla 18.663 TL, yüzde 10.14 zamla 18.592 TL, yüzde 11.3 zamla 18.788 TL, yüzde 13.08 zamla 19.089 TL olarak şekillenecek.